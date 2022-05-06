У Попасній 15-річна дівчинка за кермом вивезла чотирьох дорослих з-під російських обстрілів

У Попасній 15-річна дівчинка була змушена сісти за кермо автомобіля, щоб вивезти чотирьох дорослих з-під російських обстрілів. Водія було поранено, тому їй довелося самостійно керувати автівкою.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Двох чоловіків, зокрема водія, було важко поранено уламками снаряду. І дівчині довелося сісти за кермо. Дорога до Бахмуту була замінована — вибухові пастки ворог розташував у шахматному порядку», — зазначив він.

Дівчині довелося самостійно проїхати близько 30 кілометрів із пораненням — під час обстрілу уламки влучили їй у ноги.