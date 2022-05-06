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У війні проти України росія втратила 24 900 своїх військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 6 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 24 900 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російські окупанти втратили:

  • 1 110 танків;
  • 2 686 бойових броньованих машин;
  • 502 артилерійські системи;
  • 171 реактивну систему залпового вогню;
  • 83 засоби протиповітряної оборони;
  • 199 літаків;
  • 155 гелікоптерів;
  • 1 926 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 11 кораблів/катерів;
  • 324 дрони оперативно-тактичного рівня;
  • 38 одиниць спеціальної техніки;
  • 90 крилатих ракет.