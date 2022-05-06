Речницею Білого дому вперше стане афроамериканка. Джен Псакі йде з цієї посади

Речницею Білого дому уперше стане темношкіра американка. Чинна прессекретар Джен Псакі оголосила про те, що йде з цієї посади.

Про це пише пресслужба Білого дому.

«Джен Псакі встановила стандарт для повернення порядності, поваги та пристойності в кабінет для брифінгів Білого дому. Я хочу подякувати Джен за те, що вона підняла планку, прямо і правдиво спілкувалася з американським народом і зберегла почуття гумору при цьому. Я дякую Джен за її службу країні і бажаю їй всього найкращого на її подальшому шляху вперед», — зазначив президент США Джо Байден.

Він також підтвердив, що новою речницею стане заступниця Псакі Карін Жан-Пʼєр.

«Карін не тільки має досвід, талант і порядність, необхідні для цієї непростої роботи, але вона й надалі продовжить поширювати інформацію про роботу адміністрації Байдена — Гарріс від імені американського народу», — підкреслив Байден.

Карін Жан-Пʼєр стане речницею Білого дому на початку наступного тижня. Вона буде першою афроамериканкою, а також представницею ЛГБТ-спільноти на цій посаді.