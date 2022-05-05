Картину українського художника вперше продали за $500 тисяч. Кошти підуть Збройним Силам

Українська картина вперше продана за суму в близько $500 тисяч.

Про це повідомив Благодійний фонд Сергія Притули.

«500 000$! Уперше за історію благодійних аукціонів українська картина була продана за пів мільйона доларів! Переможець — українець з-за кордону. Виручені кошти з продажу картини Марії Примаченко «Квіти виросли коло четвертого блока» підуть на потреби Генерального штабу Збройних Сил України», — йдеться у повідомленні.

Картину подарував колекціонер Ігор Понамарчук з сімейної колекції. Родина Марії Примаченко підтримала благодійний аукціон і відмовилася від роялті з продажу картини на користь ЗСУ. Торги організував аукціонний дім ДУКАТ.

Згідно з даними з відкритих джерел, найдорожчою картиною українського художника до цього часу вважалася робота Анатолія Криволапа «Кінь. Вечір», продана 2013 року за $186 тисяч.