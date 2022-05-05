Зеленський заснував нову почесну відзнаку «За мужність та відвагу»

Президент Володимир Зеленський заснував почесну відзнаку «За мужність та відвагу» для українських захисників.

Про це йдеться у відповідному указі.

«Заснувати почесну відзнаку «За мужність та відвагу» для відзначення особливих бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу військових частин (зʼєднань) Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових (спеціальних) завдань», — зазначено в указі.

Цю почесну відзнаку присвоює президент за поданням головнокомандувача ЗСУ, керівника державного органа, що керує військовим формуванням.

Почесна відзнака виглядатиме так: це двостороння стрічка зеленого захисного кольору, обшита по периметру золотавим кантом. Кінці стрічки прикрашені золотою бахромою. На одному кінці стрічки з обох сторін золотавими літерами вишиті напис «За мужність і відвагу» та зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого, а інший кінець стрічки з обох сторін прикрашений рослинним орнаментом та зображенням медальйона-підвіски Знака Президента.

Ця відзнака прикріплюється до трубки верхівки древка бойового прапора відповідної військової частини або зʼєднання.