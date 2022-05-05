З початку вторгнення поліція порушила 10 тисяч проваджень за фактами воєнних злочинів росіян

З початку війни росії проти України слідчі Нацполіції розпочали понад 10 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами на території нашої держави.

Про це повідомляється на сторінці Нацполіції.

Всього за час повномасштабного вторгнення рф Нацполіція отримала та опрацювала майже 1,9 мільйона повідомлень громадян. При цьому кількість заяв про кримінальні правопорушення зменшилась у півтора раза в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, правоохоронці затримали понад 750 ймовірних диверсантів. Слідчі розпочали понад 480 кримінальних проваджень за колабораційну діяльність, понад 70 осіб вже отримали повідомлення про підозру за співпрацю з ворогом.