«Бабцю з червоним прапором» рятують українські військові. Росіяни обстріляли і зруйнували її дім

«Бабця з червоним прапором» перебуває в українській лікарні, її підтримують українські військові. Росіяни зруйнували її дім.
Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій.
За інформацією працівників Центру, жінка, яка уже стала символом російської пропаганди, бо «сміливо протистояла націоналістам», насправді вдячна українським військовим. Вони підтримують її продуктами, а також захищають від гніву харківʼян.
Анна Іванівна пояснила, що вийшла з червоним прапором до, як вона думала, російських військових, щоб вони «не громили Україну». А у росії її мотиви перекрутили, через що вона тепер почувається «зрадницею».
Наразі вона перебуває в одній із міських лікарень Харкова разом із своїм чоловіком. Українські військові закликали людей не зневажати жінку.
«Тепер, коли від росіян Анна Іванівна отримала міну на подвірʼя, а від українців допомогу, її онук рятується в Польщі, коли вона дізналася про Бучу та все інше, вона закинула той червоний прапор подалі», — каже український військовий з позивним «Кадет», який допомагає жінці.
- Раніше українські військові оприлюднили відео, на якому їх зустрічає бабуся із червоним радянським прапором. Тоді жінка сказала, що дуже чекала їх і «молилася за Путіна і за весь народ». Українські захисники дали їй продуктів.
- Це відео підхопити пропагандисти з рф. «Бабця з червоним прапором» швидко стала символом «підтримки росії в Україні». У росії та на тимчасово окупованих територіях України почали малювати мурали, вішати банери та робити памʼятники цій жінці.