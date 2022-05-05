Опитування: 80% європейців схвалюють фінансову підтримку України та виступають за санкції проти росії

Європейці схвалюють реакцію ЄС на війну в Україні. Більшість з них виступають за підтримку України та її народу, а також схвалюють санкції проти росії.

Про це свідчить опитування статистичного бюро ЄС Eurobarometer.

Згідно з його даними, більшість європейців вважає, що з початку війни росії проти України Євросоюз виявив солідарність (79%) і був єдиним (63%) і швидким (58%) у своїй реакції.

Також учасники опитування широко виступають за непохитну підтримку України та її народу.

Зокрема, 93% респондентів схвалюють надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни. 88% європейців підтримують ідею прихистити у ЄС людей, які тікають від війни. 80% схвалюють фінансову підтримку, надану Україні. 66% погоджуються, що «Україна має вступити до ЄС, коли буде готова», 71% вважають, що Україна є частиною європейської родини, а 89% співчувають українцям.

Підтримка санкцій, запроваджених проти росії після її нападу на Україну, також дуже висока. 80% респондентів схвалюють економічні санкції проти росії. 79% європейців виступають за санкції проти російських олігархів.

Дві третини європейців (67%) підтримують фінансування закупівлі та постачання військової техніки в Україну. Крім того, 75% вважають, що війна в Україні показує, що «потрібна більша військова співпраця в рамках ЄС».

Опитування також демонструє широку підтримку дій ЄС у сфері енергетики, спрямованих на ліквідацію залежності від російського палива. Так 86% опитаних виступають за заповнення сховищ газу у Євросоюзі, щоб уникнути ризиків дефіциту на наступну зиму, 85% схвалюють заходи щодо підвищення енергоефективності будівель, транспорту та товарів. 84% підтримують думку, що війна в Україні змушує ЄС інвестувати у відновлювані джерела енергії.

90% опитаних вважають, що ЄС необхідно вжити заходів, щоб обмежити вплив зростання цін на енергоносії на споживачів і компанії. 86% респондентів стверджують, що зростання цін на енергоносії суттєво впливає на їхню купівельну спроможність.