СБУ затримала в Харкові майора поліції. Він із перших днів війни співпрацював із російськими військами

У Харкові Служба безпеки затримала майора поліції, який співпрацював із російськими військами. Він передавав інформацію про пересування ЗСУ, а також фотографував військові та цивільні обʼєкти в місті.

Про це пише місцеве управління СБУ у своєму Facebook.

«Встановлено, що оперуповноважений підрозділу візуального спостереження, який має звання майора поліції, був залучений до збору розвідданих на шкоду Україні в день початку збройної агресії рф. Через його родича, пенсіонера ОМОНу з Бєлгорода, співробітники фсб дали йому завдання фіксувати на фото військові та цивільні обʼєкти в Харкові, а також переміщення підрозділів Збройних сил України територією Харківської області», — йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, чоловік встиг сфотографувати та передати до рф фото будівель Управління СБУ та ГУ Нацполіції в Харківській області, одного з ТРЦ у центрі Харкова, станції технічного обслуговування, де ремонтувалася автомобільна техніка військовослужбовців, а також військової техніки на території Харкова й області. Чоловік пересувався містом на автомобілі зі спецталоном, що дозволяв йому не проходити перевірку на блокпостах.