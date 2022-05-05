Головнокомандувач ЗСУ: Українські військові почали контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військові перейшли до контрнаступу на Харківському та Ізюмському напрямках.

Про це він розповів у розмові з головою обʼєднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі.

«Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку. Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної та Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках», — зазначив Залужний.

Він також розповів про посилення росіянами ракетних ударів по території України, зокрема по залізниці, щоб перебити логістику поставок західного озброєння на фронт. Тому Залужний знову акцентував на необхідності отримання Україною американських РСЗО HIMARS і MLRS.