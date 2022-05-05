Уряд спрямує на ринок 70 тисяч тонн бензину і майже 40 тисяч тонн дизелю, щоб зменшити дефіцит

Уряд спрямує наявні в Україні обсяги — 70 тисяч тонн бензину та майже 40 тисяч тонн дизелю — на ринок, щоб зменшити дефіцит пального.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що тимчасовий дефіцит пального виник через знищення росіянами потужностей Кременчуцького НПЗ і кількох нафтобаз.

За її словами, зараз в операторів ринку в залишках зберігається 22,5 тисячі тонн бензину та 41,4 тисячі тонн дизельного пального.

«Ми ухвалили низку урядових рішень, які дозволять спрямувати наявні в країні обсяги — це 70 тисяч тонн бензину та приблизно 40 тисяч тонн дизелю — на ринок, що має зменшити дефіцит», — сказала Юлія Свириденко.

Вона додала, що в операторів також законтрактовані певні обʼєми в Європі. Міністр економіки також взазначила, що на ринку нафтопродуктів фіксується надлишковий попит, що може бути викликано панікою серед населення через тимчасовий дефіцит пального.