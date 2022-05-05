В окупованому Енергодарі через нестачу вугілля зупинилася найбільша в Україні ТЕС

У тимчасово окупованому Енергодарі зупинила роботу найбільша українська теплоелектростанція — Запорізька ТЕС. Туди не можуть доставити вугілля.

Про це заявив мер Енергодару Дмитро Орлов у своєму Telegram-каналі.

«На жаль, це вимушений крок — на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні поставки немає можливості. Це повʼязано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйновані обʼєкти інфраструктури, мости та ділянки залізної дороги», — пояснив він.

Орлов наголосив, що на жителів міста ця зупинка майже не вплине, тому що енергія надходитиме із Запорізької АЕС. Персонал Запорізької ТЕС тимчасово переведено на простій.

Запорізька та Вуглегірська теплоелектростанції — найбільші в Україні. Вуглегірська ТЕС розташована в Донецькій області, на самій лінії фронту неподалік окупованої Горлівки, але там поки що росіяни не можуть прорватися через українські позиції.