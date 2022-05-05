КМДА: У Києві внаслідок обстрілів пошкоджені понад 200 будинків і 70 обʼєктів інфраструктури. Відновити планують до кінця року

У Києві внаслідок російських обстрілів пошкоджень зазнали понад 200 житлових будинків. Також постраждали 30 дитячих садків, 46 шкіл і понад 70 обʼєктів міської інфраструктури.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на брифінгу.

«У столиці через обстріли пошкоджено понад 200 житлових будинків. Також руйнувань зазнали 30 садків, 46 шкіл і понад 70 обʼєктів міської інфраструктури. На сьогодні ми закінчуємо їх обстежувати, зараз розробляються відповідні кошториси для того, щоб визначитися з обсягом і врахувати вартість цих пошкоджень для їх відновлення», — зазначив він.

За його словами, відновити все це планують до кінця року. Почнуть з тих будинків, які постраждали найбільше. Наразі столиця очікує від уряду коштів на ремонт пошкоджених будівель.