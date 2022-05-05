Моряк з буксира «Яни Капу» вдруге потрапив у полон росіян

Український моряк, рятувальник, у минулому — член екіпажу рейдового буксира «Яни Капу» Євгеній Семидоцький вдруге потрапив в полон росіян.

Про це повідомили у Луганській обласній військової адміністрації.

За інформацією голови ОВА, Семидоцький працював у пожежно-рятувальному загоні осередку ДСНС у Сватовому. Залишався у місті до останнього, щоб допомагати людям.

«Сьогодні стало відомо, що Євгеній Семидоцький був затриманий і позбавлений волі росіянами ще в березні. Вдруге за останні чотири роки», — написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.