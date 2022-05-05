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Моряк з буксира «Яни Капу» вдруге потрапив у полон росіян

Автор:
Анна Холоднова
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Український моряк, рятувальник, у минулому — член екіпажу рейдового буксира «Яни Капу» Євгеній Семидоцький вдруге потрапив в полон росіян.

Про це повідомили у Луганській обласній військової адміністрації.

За інформацією голови ОВА, Семидоцький працював у пожежно-рятувальному загоні осередку ДСНС у Сватовому. Залишався у місті до останнього, щоб допомагати людям.

«Сьогодні стало відомо, що Євгеній Семидоцький був затриманий і позбавлений волі росіянами ще в березні. Вдруге за останні чотири роки», — написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

  • Євгеній Семидоцький був одним з українських моряків, членів екіпажу рейдового буксира «Яни Капу».
  • У листопаді 2018 року в акваторії Керченської протоки російські кораблі атакували український буксир «Яни Капу» і два артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ». Під час атаки росіяни відкрили вогонь, у результаті чого кілька моряків дістали поранення. У росії їх понад 9 місяців судили за порушення кордону рф.
  • 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами між росією і Україною всі 24 моряки повернулися в Україну.