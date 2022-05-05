Від початку війни в Україні через російські обстріли загинула 221 дитина

Від початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого від російських обстрілів загинула 221 дитина. Ще понад 408 дістали поранення.

Такі дані наводить Офіс генпрокурора у своєму Telegram-каналі.

«3 травня внаслідок обстрілу російськими окупантами с. Великий Кут Миколаївської області дістала поранення 9-річна дівчинка. Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних армією РФ на території Київської області, в с. Шибине виявлено тіло 10-річної дівчинки, яка загинула від осколкових поранень через потрапляння в будинок ворожого снаряда», — розповіли у відомстві.

Там зазначили, що ці дані не остаточні, оскільки війна триває, а на звільнених територіях продовжують знаходити тіла загиблих цивільних. Найбільше постраждало дітей у Київській, Донецькій та Харківській областях.