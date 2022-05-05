NYT: Американська розвідка допомагає Україні ліквідовувати російських генералів

Американська розвідка передає Україні розвідувальні дані у режимі реального часу, що вже дозволило ЗСУ ліквідувати кілька російських генералів.

Про це пише The New York Times із посиланням на власні джерела.

Там зазначають, що українська сторона вже заявила, що від початку війни було вбито 12 генералів на лінії фронту. У самих США відмовилися називати точну цифру ліквідованих генералів російської армії.

Американська розвідка зосереджується на тому, щоб виявляти російські командні пункти, які постійно переміщуються. Після цього Україна перевіряє отримані дані, зокрема завдяки перехоплених розмовам, та передає цю інформацію підрозділам ЗСУ, яке вже і завдають ударів.

Водночас США поки утримуються від передавання Україні інформації про найвищих генералів, зокрема про приїзд очільника генштабу валерія герасимова, але там не заперечили, що були причетні до вбивства деяких інших.