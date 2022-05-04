Bloomberg: Громадянам росії заборонять купувати нерухомість у Євросоюзі

Європейський Союз додав до шостого пакета санкцій проти росії заборону для громадян цієї країни здійснювати операції з нерухомістю у ЄС.
Про це пише Bloomberg.
Росіянам заборонять продаж або передачу, прямо чи опосередковано, «прав власності на нерухоме майно, розташоване на території Європейського Союзу, або частки в підприємствах, які надають доступ до нерухомого майна».
Заборона стосується росіян, які не є громадянами ЄС і не мають дозволу на проживання у країнах-членах ЄС. Це не стосується тих, хто має громадянство чи право на проживання у країнах Європейської економічної зони та Швейцарії.
- У середу Євросоюз офіційно представив шостий пакет санкцій проти росії. У ньому будуть обмеження проти банків та ембарго на нафту.
- У новому пакеті передбачені санкції проти російських командирів і військових, відключення від SWIFT найбільшого російського банку — Сбербанку, ембарго на закупівлю російської нафти.