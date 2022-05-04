ЄС офіційно представив шостий пакет санкцій проти росії. У ньому будуть ембарго на нафту та обмеження проти банків

Європейський Союз офіційно представив шостий пакет санкцій проти росії. У ньому будуть обмеження проти банків та ембарго на нафту.

Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, у новому пакеті передбачені санкції проти російських командирів та військових, які відповідальні за воєнні злочини у Бучі.

Також ЄС планує відключити від SWIFT найбільший російський банк — Сбербанк. Відключення від SWIFT торкнуться ще двох банків. Крім цього, у Євросоюзі відключать мовлення трьох російських державних телеканалів.

І наостанок очільниця Єврокомісії підтвердила, що там пропонують запровадити ембарго на закупівлю російської нафти. Це питання буде обговорюватися.

Наразі невідомо, чи ЄС ухвалить цей пакет санкцій у такому вигляді, оскільки Угорщина вже публічно заявляла, що накладе вето на введення будь-яких обмежень на російські енергоносії.