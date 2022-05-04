Делегації України та партнерів вийшли із зали через головування білорусі на Форумі безпеки ОБСЄ

Делегації України та країн-партнерів залишили залу засідань через те, що головування у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ перейшло до білорусі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Головування у форумі ОБСЄ, який опікується військово-політичними питаннями, за ротацією перейшло до білорусі наприкінці квітня — і має тривати 4 місяці. Україна та багато інших країн-учасниць ОБСЄ наголосили, що це не може бути можливим через співучасть білорусі у війні росії проти України.

«Республіка білорусь надала російській федерації територію для наземного вторгнення в Україну. Щонайменше три області України — Київська, Житомирська та Чернігівська — були атаковані з території білорусі, яка надала росії аеродроми для авіаударів і пускові майданчики для ракетних ударів, зокрема проти мирного населення. Такі дії однозначно підпадають під визначення актів агресії, затверджене резолюцією 3314 (XXIX) Генеральної асамблеї ООН «Визначення агресії», — заявили в українській місії при ОБСЄ.

В українській місії додали, що шкодують, що білорусь не відмовилася від своєї черги очолити Форум безпекового співробітництва. Представник України залишив залу. Демарш підтримали й представники країн-партнерів.