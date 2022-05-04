СБУ вперше оприлюднила свідчення російського полоненого, який зізнається в убивстві цивільних

Служба безпеки України оприлюднила чергове відео зі свідченням полоненого російського військового. Він став першим, хто зізнався в убивстві цивільних людей.

Відповідне відео СБУ опублікувала у своєму Telegram-каналі.

«На відео — 21-річний командир відділення Вадим, який пішов на війну, щоб «матеріально підтримати свою матір». Утім, бойові дії тривали для нього недовго: перетин кордону, просування на Сумщину, а потім — супровід колони з пораненими до рф», — зазначили у відомстві.

Російський військовий розповів, що їхню колону підбили, і вони були змушені повертатися до росії. Для цього вони «віджали» у місцевих два легкові автомобілі та рушили до кордону. Дорогою вони побачили цивільного чоловіка, який розмовляв по телефону.

«Мені наказали вистрілити — я вистрілив у нього одну чергу. Він упав, а ми поїхали далі», — розповів російський військовополонений.

У СБУ зазначили, що це є порушенням правил війни та за українським законодавством карається 15 роками позбавлення волі.