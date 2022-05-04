«Це маячня»: у кремлі заперечують, що планують оголосити війну Україні чи мобілізацію на 9 травня

У кремлі заперечують, що планують оголосити мобілізацію або війну Україні на 9 травня. Про це попереджають в оборонних відомствах США та Великої Британії.

Відповідні заяви прокоментував журналістам речник російського президента дмитро пєсков, пише Meduza.

«Це неправда. Це маячня», — відповів він на запитання про можливу мобілізацію.

Аналогічно пєсков відреагував і на запитання про оголошення війни Україні.