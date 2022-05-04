Російські війська обстріляли Сумську область із гелікоптерів та «Градів»

Російські війська уночі проти 4 травня обстріляли Сумську області. Стріляли як з гелікоптера, так і з реактивної системи залпового вогню «Град».

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Близько 3ї години орки обстріляли школу Есманської громади. Два постріли з гелікоптера, два — з землі. Потрапляння по школі та по обʼєктах інфраструктури», — зазначив він.

Потім уранці росіяни знову почали обстрілювати Сумську область із «Градів» вздовж кордону біля Юнаківки. Це підтверджують і в Державній прикордонній службі.