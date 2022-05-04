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Втрати російської армії в Україні досягли 24,5 тисячі військових

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Російська армія під час війни в Україні вже втратила 24,5 тисячі військових. Такі дані наводить український Генштаб станом на 4 травня.

Загальні втрати росіян такі:

  • 24 500 (+300) військових вбитими;
  • 1 077 танків;
  • 2 610 бойових броньованих машин;
  • 491 артилерійська система;
  • 163 реактивні системи залпового вогню;
  • 81 система ППО;
  • 194 літаки;
  • 155 гелікоптерів;
  • 1 867 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 10 кораблів/катерів;
  • 303 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 38 одиниць спеціальної техніки;
  • 87 крилатих ракет.

Найбільших втрат особового складу росія зазнала на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.