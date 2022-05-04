Втрати російської армії в Україні досягли 24,5 тисячі військових

Російська армія під час війни в Україні вже втратила 24,5 тисячі військових. Такі дані наводить український Генштаб станом на 4 травня.

Загальні втрати росіян такі:

24 500 (+300) військових вбитими;

1 077 танків;

2 610 бойових броньованих машин;

491 артилерійська система;

163 реактивні системи залпового вогню;

81 система ППО;

194 літаки;

155 гелікоптерів;

1 867 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

10 кораблів/катерів;

303 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

38 одиниць спеціальної техніки;

87 крилатих ракет.

Найбільших втрат особового складу росія зазнала на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.