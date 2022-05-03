Київська школа економіки: Економічні втрати України від війни сягають $600 мільярдів

Загальні втрати економіки України через російське вторгнення становлять $564—600 мільярдів.

Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки.

Загальна сума збитків інфраструктури внаслідок російського вторгнення сягає майже $92 мільярди, або 2,7 трильйона гривень. За останній тиждень прямі втрати через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли майже на $4,5 мільярда.

З початку війни росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 195 заводів і підприємств, 231 медзаклад, 543 дитсадки, 295 мостів і мостових переходів, 151 обʼєкт складської інфраструктури, 97 релігійних та 144 культурних обʼєктів. Також внаслідок бойових дій пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23,8 тисячі кілометрів доріг, 33,7 мільйона квадратних метрів житлового фонду. Прямі втрати підприємств (активів, складів) від війни вже складають майже $10 мільярдів.

Окрім того, знищені, пошкоджені чи захоплені щонайменше 9,5 тисячі автівок. Загальна вартість таких авто, за попередніми оцінками, перевищує $1,3 мільярда.