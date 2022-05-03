Окупанти обстріляли завод в Авдіївці, загинули щонайменше 10 людей

Окупанти обстріляли територію Авдіївського коксохімічного заводу, це призвело до загибелі щонайменше 10 людей.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Ще 15 людей дістали поранення. «Росіяни точно знали, куди цілили — робітники саме завершили зміну й на зупинці чекали на автобус, який мав їх розвозити із заводу додому», — заявив Кириленко.

Поліція порушила кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.