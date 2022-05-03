​Генпрокуратура оголосила підозру танкісту «днр», який розстрілював Маріуполь

Генпрокуратура повідомила про підозру танкісту «днр» із Донецька, який приїхав розстрілювати жителів Маріуполя. Його звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік із Донецька у березні-квітні цього року служив навідником-оператором танка і брав участь у війні росії проти України. Зокрема, стріляв з танка по багатоповерхових будинках Лівобережного району Маріуполя.

Під час виконання бойового завдання 24 квітня злочинця затримали українські військові. На час слідства «деенерівця» триматимуть в одній з установ виконання покарань, визначених як місце утримання військовополонених.