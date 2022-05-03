«Слуга народу» виключила нардепа Ковальова з фракції. Його підозрюють у співпраці з окупантами на Херсонщині

Фракція партії «Слуга народу» у Верховній Раді виключила зі своїх лав нардепа Олексія Ковальова.

Про це йдеться в повідомленні партії.

28 квітня «Слуга народу» призупинила членство у своїй фракції Ковальова, оскільки він перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області. У СН вважають, що Ковальов спілкується з російськими військовими, тому партія звернулася до СБУ та Офісу генпрокурора.

«Він спілкується з російськими військовими, які не вчиняють щодо нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації [...]. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроєкти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав», — заявили тоді в партії.