Прем’єр Великої Британії Джонсон у Раді анонсував новий пакет військової підтримки для України

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон у своєму виступі перед Верховною Радою повідомив, що найближчими тижнями Україна отримає новий пакет військової підтримки.

За його словами, Україні надішлють протикорабельні ракетні системи Brimstone і броньовані машини, щоб евакуювати людей із захоплених територій. У пакет також увійдуть радари та дрони.

«Ми маємо новий пакет підтримки на £300 мільйонів», — наголосив Джонсон.