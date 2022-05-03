Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні

Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 7172-1, який передбачає заборону діяльності проросійських партій.

За це рішення висловилися 330 нардепів, пише у своєму Telegram-каналі нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За словами Железняка, цей документ підтримали й нардепи від колишньої фракції ОПзЖ. Законопроєкт передбачає, що в Україні мають бути заборонені партії, які виправдовують збройну агресію росії проти Україн, заперечують її або представляють її як певний «внутрішній конфлікт».

Крім цього, політичним партіям в Україні заборонили співпрацювати з російськими політичними партіями та громадськими організаціями. У разі виявлення подібних фактів Міністерство юстиції має звернутися до суду з позовом про заборону таких партій.