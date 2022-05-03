У Чернігівській області знову заборонили продаж алкоголю

У Чернігівській області вирішили відновити заборону на продаж алкоголю. Це пояснили збільшенням кількості злочинів від моменту, коли його дозволили продавати.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

«Вчора ми проаналізували динаміку та характер злочинів за останні два тижні і, ви знаєте, якщо на терези на одну шальку покласти безпеку мешканців Чернігівщини, а на іншу акциз у місцеві бюджети, я зроблю вибір на користь мешканців Чернігівщини», — зазначив він.

Через це Чаус підписав розпорядження про заборону торгівлі алкогольними напоями.