Розвідка: росія планує приєднати окупований південь України до Криму

росія розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшої інтеграції їх у російський економічний простір.

Про це повідомляє українська військова розвідка.

Про розробку такого плану з терміном щонайменше до 2030 року оголосив 1 травня радник «глави» Криму з інформаційної політики Олег Крючков.

Паралельно російський окупаційний режим намагається переконати місцеве населення в остаточному контролі над захопленими територіями. Так, наприклад, 1 травня у Генічеську новопризначений «голова міськради» андрій клочок організував урочисте підняття триколору. Щоправда, містяни проігнорували «свято».