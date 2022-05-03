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У війні з Україною російська армія втратила вбитими 24 200 осіб

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
У війні з Україною російська армія втратила вбитими 24 200 осіб

Станом на 3 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 24 200 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російські окупанти втратили:

  • 1 062 танки;
  • 2 567 бойових броньованих машин;
  • 475 артилерійських систем;
  • 162 реактивні системи залпового вогню;
  • 80 засобів протиповітряної оборони;
  • 194 літаки;
  • 155 гелікоптерів;
  • 1 843 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 10 кораблів/катерів;
  • 291 дрон оперативно-тактичного рівня;
  • 38 одиниць спеціальної техніки;
  • 84 крилаті ракети.