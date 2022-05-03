У США жінка через рак втратила стопу, почала бігати і встановила світовий рекорд з кількості марафонів

У США жінка на імʼя Джекі Хант-Берсма, яка почала бігати після того як втратила ліву ногу через рак, побила світовий рекорд Гіннеса за кількістю марафонів поспіль. Її історію переповідає BBC.

Джекі Хант-Берсмі — 46 років, із середини січня вона пробігає понад 40 кілометрів щодня, зазвичай це займає близько пʼяти годин. У суботу, 30 квітня, вона подолала свій 104-й марафон поспіль за стільки ж днів — досягнення занесуть до Книги рекордів Гіннеса, сертифікація триватиме близько трьох місяців.

Ще на початку 2022 року Джекі поставила собі нову мету: встановити рекорд за кількістю марафонів поспіль. Загалом вона пробігла 4 399 кілометрів. Задокументувавши ці забіги в соціальних мережах, Джекі зібрала понад $88 тисяч для організації «Ті, що біжать по лезу ампутованих кінцівок» (надає людям з ампутованими кінцівками такі бігові леза, як у неї).