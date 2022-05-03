У ЄС хочуть ухвалити новий пакет санкцій проти росії 10 травня. У ньому планують відключити деякі російські банки від SWIFT

Європейський Союз планує ухвалити шостий пакет санкцій проти росії 10 травня. У цьому пакеті точно будуть санкції проти деяких російських банків, зокрема відключення їх від SWIFT.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, пише Reuters.

За його словами, під санкції потраплять декілька найбільших банків росії. Що стосується ембарго на російську нафту, то Боррель визнав, що поки згоди серед усіх країн-членів ЄС немає.

«Але я впевнений, що, принаймні щодо імпорту нафти, ця домовленість буде можлива до наступного засідання Ради», — додав він.

Напередодні європейські видання повідомили, що Австрія, Словаччина та Угорщина відкликали своє вето на пропозицію заборонити імпорт російської нафти після зміни позиції Німеччини. Але в Угорщині потім зазначили, що досі виступають проти цього.