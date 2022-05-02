Вечірнє зведення Генштабу: Ворог навів понтонну переправу через Сіверський Донець, обстрілює прикордонні території

Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 18:00:
- Ворог найбільш активний на Харківщині та Донеччині. На південному напрямку, у Запорізькій області, у напрямку Кривого Рогу загарбники перегруповуються, посилюють артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони. Також намагаються налагодити систему свого забезпечення.
- Окупанти навели понтонну переправу через річку Сіверський Донець і продовжують обстрілювати з території російської федерації позиції українських військ та українські цивільні об’єкти, розташовані поблизу кордону.
- На зайнятих територіях Запорізької області противник створив склад паливно-мастильних матеріалів та пункт ремонту і відновлення пошкодженої техніки.
- Ворог перекидає сили з тимчасово окупованої території окупованого Криму, використовуючи залізничну інфраструктуру України.
- Обстановка у Придністровському регіоні Молдови залишається напруженою. Ворог через підконтрольні засоби масової інформації продовжує поширювати провокативні повідомлення про загрозу населенню Придністров’я з боку України.