Поліція: Після звільнення Київщини знайшли 8 масових поховань вбитих окупантами мирних жителів

У Київській області після звільнення від окупантів правоохоронці виявили вісім масових поховань мирних жителів, убитих російськими загарбниками.
Про це заявив заступник начальника поліції Київської області Максим Очеретяний, повідомляє Укрінформ.
«Таких у нас вісім. І фактично у цих восьми похованнях ми знайшли 148 осіб», — заявив він. За словами Очеретяного, у всіх загиблих наявні тілесні ушкодження, наразі триває судово-медична експертиза, «і вона більш конкретно нам надасть інформацію».
Він також повідомив, що із 1 202 тіл громадян, виявлених на Київщині, особи майже 280 залишаються наразі не встановленими. «Але фактично більшість тіл вже встановлено і упізнано. Ми працюємо кожного дня над цим питанням», — запевнив правоохоронець.
- Братські могили на Київщині після звільнення територій від окупантів знаходили у Бучі. В Ірпені, Макарові, Бородянці та інших містах росіяни розстрілювали цивільних прямо на вулицях.
- Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для польських ЗМІ заявив, що на Київщині правоохоронці знайшли ще одне масове поховання з 900 цивільними. У Нацполіції пізніше заявили, що не мають інформації про братську могилу з 900 тілами. У коментарі «Суспільному» речниця Ірина Прянішнікова сказала, що президент Зеленський обмовився або мав на увазі загальну статистику загиблих.