ДБР арештувало $4,5 млн екснардепа, наближеного до януковича. Гроші підуть на потреби ЗСУ

Державне бюро розслідувань арештувало $4,5 млн колишнього народного депутата України від Партії регіонів, наближеного до експрезидента-втікача віктора януковича. Кошти будуть передані у держбюджет, передовсім на потреби Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними бюро, колишній регіонал спільно з оточенням януковича «відмивав» та легалізував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з концернів на тимчасово окупованій території Донеччини.

Після створення росією терористичної організації «днр», екснардеп зберіг контроль над фармацевтичним виробництвом і співпрацював з окупантами. Він зареєстрував компанію у тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець.

Поплічник януковича зберігав на депозитних рахунках, відкритих в українських банках $4,5 млн, що мають сумнівне походження. Нині вони заарештовані. Ці кошти можуть бути пов’язані з російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії, зазначають у ДБР.

За даними джерел «Бабеля», йдеться про ексрегіонала Миколу Янковського.