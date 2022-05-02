У 2023 році пошти країн Європи випустять марку на тему «Мир — найвища цінність людства»

Поштові адміністрації європейських країн у 2023 році випустять поштові марки на тему «Мир — найвища цінність людства».

«Укрпошта» запропонувала змінити тему щорічного конкурсу на найкращу поштову марку Європи з «Підводна флора і фауна» на «Мир — найвища цінність людства». На позачерговому засіданні директорів PostEurop затвердили цю зміну.

У конкурсі беруть участь поштові адміністрації країн Європи.

«Колеги з різних пошт світу вже зараз висловлюють свою підтримку Україні через поштові мініатюри. Зокрема, Естонія, Польща, Литва, Австрія, Хорватія вже випустили марки на підтримку України», — зазначили в «Укрпошті».