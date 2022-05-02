Росія вдруге за день випустила дві ракети по Дніпропетровщині. Поцілила у свинокомплекс

Росія вдруге за день випустила дві ракети по Синельниківському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко .

Одна ракета поцілила у свинокомплекс, але всі свині живі.

«Зачепило склади. Між ними воронка — завширшки 15 метрів, завглибшки 10 метрів», — зазначив Резніченко.

Друга ракета поцілила у посадку.

«Орки вже «денацифікували» наших курей, тепер перейшли на свиней», — резюмував голова ОДА.