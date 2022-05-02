Росія вивезла до Чечні вкрадені комбайни з Мелітополя. Власники дистанційно заблокували техніку

Росія викрала з тимчасово захопленої території України сільгосптехніки на щонайменше $5 мільйонів. Однак окупанти так і не змогли увімкнути обладнання, бо власники дистанційно заблокували його.

За даними CNN, росіяни вивезли з дилерських центрів Мелітополя до Чечні абсолютно все обладнання.

«За останні кілька тижнів почало надходити все більше повідомлень про те, що російські війська, крім масових пограбувань житлових будинків, крадуть сільськогосподарське обладнання, зерно і навіть будівельні матеріали», — йдеться у матеріалі.

Наразі з Мелітополя уже вивезли 27 одиниць дорогої техніки. Завдяки GPS-навігації власникам вдалося зʼясувати, що техніку довезли аж до Чечні.

«Коли окупанти пригнали вкрадені комбайни до Чечні, вони зрозуміли, що не можуть їх навіть увімкнути, тому що комбайни заблоковані дистанційно», — сказав співрозмовник видання.

Обладнання зараз знаходиться на фермі під Грозним. За словами джерела, схоже, окупанти знайшли в росії фахівців, які спробують обійти захист. Якщо ж нічого не вийде, техніку розберуть на запчастини.