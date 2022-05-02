За час повномасштабної війни росія втратила вбитими 23 800 військових

Війська рф у війні проти України станом на 2 травня втратили загиблими приблизно 23 800 військовослужбовців. Про це свідчать дані українського Генерального штабу.

Крім цього, російські окупанти втратили:

1 048 танків;

2 519 бойових броньованих машин;

459 артилерійських систем;

152 реактивні системи залпового вогню;

80 засобів протиповітряної оборони;

194 літаки;

155 гелікоптерів;

1 824 одиниці автомобільної техніки;

8 кораблів/катерів;

271 дрон оперативно-тактичного рівня;

38 одиниць спеціальної техніки;

84 крилаті ракети.

Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.