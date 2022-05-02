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За час повномасштабної війни росія втратила вбитими 23 800 військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Війська рф у війні проти України станом на 2 травня втратили загиблими приблизно 23 800 військовослужбовців. Про це свідчать дані українського Генерального штабу.

Крім цього, російські окупанти втратили:

  • 1 048 танків;
  • 2 519 бойових броньованих машин;
  • 459 артилерійських систем;
  • 152 реактивні системи залпового вогню;
  • 80 засобів протиповітряної оборони;
  • 194 літаки;
  • 155 гелікоптерів;
  • 1 824 одиниці автомобільної техніки;
  • 8 кораблів/катерів;
  • 271 дрон оперативно-тактичного рівня;
  • 38 одиниць спеціальної техніки;
  • 84 крилаті ракети.

Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.