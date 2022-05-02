За час повномасштабної війни росія втратила вбитими 23 800 військових

Війська рф у війні проти України станом на 2 травня втратили загиблими приблизно 23 800 військовослужбовців. Про це свідчать дані українського Генерального штабу.
Крім цього, російські окупанти втратили:
- 1 048 танків;
- 2 519 бойових броньованих машин;
- 459 артилерійських систем;
- 152 реактивні системи залпового вогню;
- 80 засобів протиповітряної оборони;
- 194 літаки;
- 155 гелікоптерів;
- 1 824 одиниці автомобільної техніки;
- 8 кораблів/катерів;
- 271 дрон оперативно-тактичного рівня;
- 38 одиниць спеціальної техніки;
- 84 крилаті ракети.
Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.