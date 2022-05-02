Ранкове зведення Генштабу: На Донецькому напрямку наступ іде практично вздовж усієї лінії зіткнення

Генеральний штаб України опублікував зведення станом на ранок 2 травня. Так, на Донецькому напрямку наступ іде практично вздовж усієї лінії зіткнення. На Лиманському напрямку росія обстрілювала позиції ЗСУ на рубежі Лиман — Сіверськ, аби їх відтіснити і створити умови для наступу на Слов’янськ.

На Сєвєродонецькому напрямку основні зусилля росіян зараз на тому, аби повністю захопити Рубіжне та підготуватися до наступу на Сєвєродонецьк.

На Попаснянському напрямку рф намагалась покращити тактичне положення в районі Попасної — посилила війська за рахунок переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи.

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей росія розгорнула додаткові системи протиповітряної оборони.

Окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця у нашій обороні. У районі Миколаєва росія розвідує дронами позиції українських військових.

росія продовжує обстрілювати Харків, село Уди і селище Прудянка. На Ізюмському напрямку російська армія наступає у напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ.

На кордоні з Україною, у Брянській області росіяни встановили контррозвідувальний режим. На основних дорогах та поблизу населених пунктів розташовані контрольно-перепускні пости.