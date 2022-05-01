The Times: у кремлі ухвалили рішення про напад на Молдову

У кремлі вже ухвалили рішення про військовий напад на Молдову. Це допоможе росії відкрити новий фронт у війні проти України та створити загрозу для Одеси.

Про це пише британське видання The Times із посиланням на власні джерела в українському військовому керівництві.

«Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то ми [Україна] з військової точки зору станемо більш вразливими — це буде загроза цілісності України», — зазначили там.

Одне із джерел повідомило, що в Україні зафіксували вже «низку факторів», які говорять про те, що росія планує напасти на Молдову, яка має лише трохи більше трьох тисяч військових.

Російські спецслужби розглядають декілька можливих варіантів, зокрема роздмухування масових протестів і безладів у самій Молдові. Також росія може визнати так звану «придністровську молдавську республіку» і спробувати перекинути на її територію свої війська. Але для цього їм потрібно буде пролетіти через повітряну оборону України на півдні.