Польща готова бути гарантом безпеки України, але не підтримає мирну угоду зі здачею українських територій

Польща готова стати гарантом безпеки України в межах домовленостей росії та України. Водночас польська влада не прийме угоду, яка передбачатиме здачу українських територій.

Про це в інтервʼю Gazeta.pl повідомив голова відділу міжнародної політики Офісу президента Польщі Якуб Кумох.

За його словами, наразі триває обговорення того проєкту документа про міжнародні гарантії, які Україна відправила своїм потенційним партнерам. Він зазначив, що Польща не планує ухилятися від своїх зобовʼязань.

«Якщо буде досягнуто мирної угоди, нас цікавить лише така, яка гарантує територіальну цілісність України та її незалежність. І лише та, на яку погодяться українці», — підкреслив Кумох.

Він також заявив, що підтримувати угоду, яка «віддасть Україну росії», у Польщі не будуть. Крім цього, Кумох вважає, що Україна навряд чи приєднається до НАТО найближчим часом, тому їй треба надати гарантії безпеки, але не «такі смішні, як у Будапештському меморандумі».