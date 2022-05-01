Вечірнє зведення Генштабу: росіяни обстрілюють українських прикордонників і хочуть наступати на Миколаїв та Кривий Ріг

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на 18:00 1 травня:
- На Сіверському напрямку росіяни обстріляли українські позиції в районі Сеньківки. Безпілотники противника там проводять розвідку. Не виключаються обстріли наших позицій та інфраструктури у прикордонних районах зазначеного напрямку.
- На Слобожанському напрямку ворог обстрілював позиції ЗСУ в районах пунктів Уди та Прудянка. Проте російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Старий Салтів.
- На Ізюмському напрямку росіяни зазнали втрат у живій силі та техніці.
- На Донецькому і Таврійському напрямках ворог укотре намагався взяти Рубіжне і Попасну, але успіху не мав та відійшов із втратами. Також росіяни невдало штурмували Озерне, Мар’їнку, Времівку та Зелене Поле. Там вони також зазнали втрат.
- На Південнобузькому напрямку противник продовжує намагатися розпочати наступ на Миколаїв та Кривий Ріг. Основні зусилля росіян зараз на Криворізькому напрямку — там вони вели вогонь по позиціях ЗСУ у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки.