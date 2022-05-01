CIT: Із російського Бєлгорода евакуювали начальника генштабу рф герасимова. Він міг бути в окупованому Ізюмі

Група розслідувачів Conflict Intelligence Team повідомила, що вчора в Бєлгороді біля кордону з Україною були помічені літаки міноборони росії та росгвардії (бортові номери RF-85042 і RF-85136). Сьогодні до них приєднався борт РА-85426 міноборони, а невдовзі прибули два транспортні вертольоти Мі-8 у супроводі ударних вертольотів Ка-52.

Про це йдеться у Twitter групи.

Джерела CIT розповідають, один із вертольотів привіз до літаків начальника генштабу росії валерія герасимова, який невдовзі вилетів літаком до Москви.

«Це може бути непрямим підтвердженням чуток про те, що герасимов був присутній у окупованому Ізюмі — на головній лінії наступу росії на Донбасі, і заяв українців про те, що в цьому районі знищено командний пункт», — заявили в CIT.

Про поранення герасимова в Україні повідомляли Telegram-канали і колишній голова МВС Арсен Аваков.

Тим часом, у Бєлгородській області знову стався вибух. Місцевий губернатор підтвердив, що пожежа триває на обʼєкті російського Міноборони. Також він розповів, що одна людина цивільна людина отримала поранення, а також було пошкоджено сім житлових будинків. На основі його повідомлень можна зробити висновок, що пожежа сталася на складі боєприпасів, і снаряди могли розлетітися у навколишні села.

Голова СIT Руслан Левієв окремо додав, що «стовп диму, який зараз усі публікують, — не з аеропорту Бєлгорода, там усе спокійно».