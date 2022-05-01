Держспецзвʼязку: Потенціал росії в кібератаках на Україну, ймовірно, досягнув максимуму

У Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації вважають, що потенціал російських хакерів з кібератак на Україну, ймовірно, вже досяг свого максимуму.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Держспецзвʼязку.

«Вони вже продемонстрували всі доступні інструменти та технології. Завдяки санкціям російські хакери не зможуть розвиватись так, як вони розвивались раніше», — заявили у службі.

При цьому Держспецзвʼязку вважає, що російські хакери залишаються серйозною загрозою для світу.

«Не варто їх недооцінювати, але й не варто переоцінювати. Вони мають високу кваліфікацію та мотивацію для атак не тільки на Україну, а й на інші демократичні країни. Проте, на щастя, вони зіштовхнулись із певними обмеженнями ресурсів — матеріальними та технологічними», — підкреслили там.