СБУ знешкодила російську ДРГ, яка готувалася збити пасажирський літак

СБУ знешкодила ДРГ, яка була агентом генштабу збройних сил рф і збиралася збити пасажирський літак над територією росії чи білорусі.

Про це повідомляє Служба безпеки України у своєму Telegram.

В атаці росіяни мали намір безпідставно звинуватити Україну та її партнерів. СБУ встановила, що злочинці хотіли обстріляти цивільний борт з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger.

До складу ворожої ДРГ входило дві особи з подвійним громадянством та завербований ними спільник. Координатором групи був росіянин Олександр Тютерев — кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил рф з позивним «Морпех». Раніше він брав участь в організації серії терактів в Одеській області, за що перебуває у розшуку.

За його завданням російські агенти намагалися встановлювати зв’язки з українськими військовими під виглядом волонтерів. Щоб налагодити відносини, вони передавали українським армійцям достовірну інформацію щодо позицій і переміщення кадирівців.

Напрацьовані контакти злочинці хотіли використати для отримання та передачі у росію іноземного Stinger.

Під час проведення операції СБУ також встановила, що «Морпех» брехав своєму керівництву про успіхи в Україні і давав підконтрольній йому ДРГ завдання щодо фальсифікації теракту в тилу України. Зокрема, вони готували постановочні фото- та відеоматеріали про нібито «напад на блокпост сил ТРО».