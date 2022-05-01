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У війні з Україною загинули уже 23 500 російських військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 1 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 23 500 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російські окупанти втратили:

  • 1 026 танків;
  • 2 471 бойову броньовану машину;
  • 451 артилерійську систему;
  • 151 реактивну систему залпового вогню;
  • 80 засобів протиповітряної оборони;
  • 192 літаки;
  • 155 гелікоптерів;
  • 1796 одиниць автомобільної техніки та та автоцистерн;
  • 8 кораблів/катерів;
  • 245 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 32 одиниці спеціальної техніки;
  • 84 крилаті ракети.