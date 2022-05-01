У війні з Україною загинули уже 23 500 російських військових

Станом на 1 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 23 500 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім цього, російські окупанти втратили:
- 1 026 танків;
- 2 471 бойову броньовану машину;
- 451 артилерійську систему;
- 151 реактивну систему залпового вогню;
- 80 засобів протиповітряної оборони;
- 192 літаки;
- 155 гелікоптерів;
- 1796 одиниць автомобільної техніки та та автоцистерн;
- 8 кораблів/катерів;
- 245 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 32 одиниці спеціальної техніки;
- 84 крилаті ракети.