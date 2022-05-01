Росіяни відключили зв’язок та інтернет у Херсонській та частині Запорізької області.

Про це повідомили в Держспецзвʼязку.

Учора жителі Херсонської та частини Запорізької області спочатку відчули перебої з інтернетом та мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. Наразі стало відомо, що причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах.

Паралельно з відключенням українських операторів на ворожих інформаційних ресурсах почали розповсюджувати фейкові історії про те, що розпорядження відключити зв’язок дала українська влада. Це не відповідає дійсності.

У Держспецзвʼязку у разі відключення інтернету та звʼязку радять слухати радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів. Також українські канали розкодовано на супутнику: